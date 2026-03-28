Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 08 | 40

Alle 8:40 del 28 marzo 2026, il sistema di infomobilità della regione Lazio ha segnalato alcune variazioni sulla viabilità di Roma. La piattaforma Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti riguardanti le condizioni del traffico in tempo reale nella zona, fornendo informazioni utili ai cittadini e agli automobilisti per pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle principali autostrade del territorio ultimo appuntamento con le domeniche ecologiche in programma domani domenica 29 marzo stop al traffico privato nella fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e successivamente Dalle 6 fino alle 20:30 nell'ambito del trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Formia questo fine settimana si svolgeranno i lavori di potenziamento delle Infrastrutture volti alla realizzazione della nuova fermata Pigneto pertanto i treni alta velocità Intercity e Intercity notte subiranno delle variazioni previste corse con buste per i treni Intercity da Cali veloce ad Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-03-2026 ore 08:40 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura incidente in A1 sulla... Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 08:40Astral infomobilità e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria... Altri aggiornamenti su Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-03-2026 ore 18:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-03-2026 ore 12:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-03-2026 ore 16:25Astral infomobilità saluto un servizio della regione Lazio per incidente sulla Cassia bis accordo che della Giustiniana verso Formello sul Raccordo ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Region ... online-news.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook