Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-01-2026 ore 08 | 40

La mattinata a Roma si apre con traffico molto intenso su tutta la rete stradale. La pioggia e il maltempo complicano ulteriormente la situazione, con code e rallentamenti tra il Raccordo Anulare e le uscite principali come Cassia, Veientana e la 24. La situazione peggiore si registra sulla Tangenziale Est e sulla Roma-Fiumicino, dove si procede a passo d’uomo tra Casal del Marmo, Ostiense e Laurentina. Incidente tra Settecamini e lo svincolo di Settebagni provoca lunghe code, mentre anche il trasporto pubblico

Astral infomobilità e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria regionale a complicare la situazione anche maltempo Infatti allerta gialla e arancione in particolare sud della Regione Dalle prime ore di questa mattina e per le successive 12 18 ore sono previste sul Lazio precipitazioni diffuse e temporali previsti anche da forti a burrasca sui settori appenninici e costieri e mareggiate lungo le coste esposte la situazione del traffico ora sul Raccordo Anulare code a tratti in internet e alle uscite Cassia Veientana e a 24 poi con te dalla casi l'abbia seguire rallentamenti fino alla Roma Fiumicino in esterna Si procede a rilento tra Casal del Marmo e Ostiense poi dalla Laurentina alla Casilina è un incidente causa code più avanti tra Prenestina Tiburtina sulla tratto Urbano della Roma Teramo incolonnamenti ma per traffico da Settecamini al bivio per la tangenziale est verso il centro in uscita da Tor Cervara raccordo anulare disagi anche sulla Roma Fiumicino traffico rallentato con code dal raccordo via del Cappellaccio nelle due direzioni orale si sta in coda sulla Tiburtina da Tivoli Terme a via di Tor Cervara verso il centro sulla Salaria per un incidente code tra fonte di papà e lo svincolo di Settebagni nelle due direzioni in chiusura del trasporto pubblico capitolino rallentato il servizio sulla ferrovia termini Centocelle sulla linea della metropolitana leggera Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

