Incidente sulla strada statale 115 | sei feriti e traffico paralizzato per ore

Un incidente sulla strada statale 115 alle porte di Sciacca ha coinvolto tre mezzi, tra cui un veicolo da nove posti e due automobili, provocando sei feriti. L’incidente è avvenuto in contrada Baiata e ha causato il blocco del traffico per diverse ore, creando disagi agli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza ai feriti e gestire la situazione.

Scontro nella notte in contrada Baiata tra un van a 9 posti e due auto. Un occupante estratto dalle lamiere, tutti sono stati trasferiti al'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca Incidente stradale con 3 mezzi coinvolti sulla strada statale 115 alle porte di Sciacca. A scontrarsi, in contrada Baiata, sono stati un veicolo a 9 posti e due automobili. L’impatto è stato molto violento. Uno degli occupanti è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo dalle lamiere. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno soccorso 6 feriti, tutti trasferiti all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

