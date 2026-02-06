Lavori sulla rete gas la strada in centro chiude per due mesi e mezzo | le modifiche alla viabilità

Da lunedì 9 febbraio, via Venezia in centro resterà chiusa al traffico per due mesi e mezzo. La chiusura scatta alle 9 del mattino, quando inizieranno i lavori di modifica alla rete del gas, affidati alla ditta Heratech. La strada rimarrà chiusa per consentire le operazioni senza rischi, e si prevedono deviazioni e disagi per chi si sposta in zona.

A partire dalle 9 di lunedì 9 febbraio verrà chiusa alla circolazione via Venezia, per consentire lo svolgimento di alcuni lavori di modifica alla rete gas per conto di Heratech. I lavori, che verranno realizzati in più fasi, avranno una durata di due mesi e mezzo circa.

