Manfredonia la Via Crucis Vivente nel fossato del Castello

A Manfredonia si è svolta la Via Crucis Vivente nel fossato del Castello, con partecipanti che hanno rappresentato le scene della passione di Cristo. L’evento ha attirato numerosi spettatori che hanno seguito il percorso lungo le mura storiche della fortezza. La rappresentazione ha coinvolto attori e volontari, offrendo un momento di riflessione e tradizione locale.

: un racconto di fede e suggestione Domenica 29 marzo alle ore 20:00, il fossato del Castello di Manfredonia diventerà per la prima volta il palcoscenico di una Via Crucis Vivente, un momento di raccoglimento e partecipazione che unisce spiritualità, tradizione e rappresentazione scenica. L’iniziativa propone una rievocazione intensa e. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, la Via Crucis Vivente nel fossato del Castello Articoli correlati Manfredonia, la Via Crucis Vivente nel fossato del Castello: un racconto di fede e suggestioneDomenica 29 marzo alle ore 20:00, il fossato del Castello di Manfredonia diventerà per la prima volta il palcoscenico di una Via Crucis Vivente, un... La Via Crucis per la prima volta nel fossato del castello di ManfredoniaDomenica 29 marzo il fossato del Castello di Manfredonia diventerà per la prima volta il palcoscenico di una Via Crucis Vivente, un momento di... Contenuti utili per approfondire Via Crucis Vivente Temi più discussi: La Via Crucis per la prima volta nel fossato del castello di Manfredonia - FoggiaToday; Manfredonia, nel fossato del Castello la prima Via Crucis Vivente; MANFREDONIA PASSIONE Manfredonia celebra la ‘Passione’: la prima ‘Via Crucis Vivente’ nel fossato del Castello; Furbetti del carburante a Orta Nova, gasolio venduto illegalmente a 1,50 euro: scoperto distributore clandestino. Manfredonia, la Via Crucis Vivente nel fossato del Castello: un racconto di fede e suggestioneDomenica 29 marzo alle ore 20:00, il fossato del Castello di Manfredonia diventerà per la prima volta il palcoscenico di una Via Crucis Vivente, un momento di raccoglimento e partecipazione che unisce ... manfredonianews.it Manfredonia, nel fossato del Castello la prima Via Crucis ViventeIl fossato del Castello di Manfredonia si prepara a trasformarsi in un grande spazio di meditazione e spiritualità. Domenica 29 ... immediato.net Baronissi, ad Aiello e Acquamela torna la Via Crucis Vivente in costumi d’epoca facebook #Manfredonia, nel fossato del Castello la prima Via Crucis Vivente x.com