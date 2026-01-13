Spogliatoi inagibili a Villa Dante FdI chiede interventi immediati per la piscina

Gli spogliatoi della piscina di Villa Dante sono attualmente inagibili a causa di problemi strutturali e logistici. I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, Dario Carbone e Pasquale Curró, chiedono interventi immediati per garantire la sicurezza e il ripristino dei servizi. La situazione richiede attenzione tempestiva per evitare ulteriori disagi e ripristinare le condizioni adeguate per gli utenti.

Problemi strutturali e logistici negli spogliatoi della piscina di Villa Dante preoccupano i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Libero Gioveni, Dario Carbone e Pasquale Curró. In una nota congiunta, gli esponenti politici chiedono all'Amministrazione comunale chiarimenti sulle soluzioni. Messina, la denuncia dei consiglieri di Fdi: "gli spogliatoi della piscina Villa Dante fuori uso, enormi disagi per gli atleti" - I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Libero Gioveni, Dario Carbone e Pasquale Currò esprimono "forti e serie preoccupazioni in ordine alla deficitaria condizione degli spogliatoi della piscina ...

