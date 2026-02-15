Muri di piante e terreno spugna al posto del cemento | così l' Ai ridisegna gli argini del Montone

L’Agenzia per l’ambiente ha deciso di modificare gli argini del fiume Montone per ridurre il rischio di alluvioni. Per farlo, utilizza muri di piante e terreni più assorbenti, al posto del cemento tradizionale. Questo intervento mira a rendere il fiume più naturale e meno pericoloso per le case vicine a Rocca San Casciano, un’area spesso colpita dalle piene.

Partendo da una fotografia del fiume scattata a Rocca San Casciano, sono stati elaborati degli scenari iper-realistici che mostrano come la sicurezza idraulica potrebbe passare non più dal cemento, ma dalla natura stessa Il fiume Montone è, per sua natura e per la storia recente della Romagna, un "osservato speciale". Lo sanno bene i cittadini che vivono lungo i suoi 140 chilometri di corso, e in particolare chi abita nei tratti urbani dove l'acqua scorre a pochi metri dalle case, come accade a Rocca San Casciano. Quando il meteo si fa estremo, la convivenza tra il fiume e il centro abitato diventa difficile, stretta tra argini di cemento e poco spazio di manovra.🔗 Leggi su Forlitoday.it

