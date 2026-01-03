A Capodanno, in via Almerici, si è verificato un episodio di vandalismo: intorno alle 3 del mattino, una vetrina del negozio di Scaloni è stata danneggiata dopo essere stata colpita con un vaso, come mostrano le immagini delle telecamere di sorveglianza. L'incidente ha causato danni significativi, creando preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona.

Per via Almerici il risveglio a Capodanno non è stato dei migliori. Verso le 3 del mattino un atto vandalico ha seriamente danneggiato la vetrina del negozio di Scaloni, riferimento in città per la riparazione degli strumenti musicali. Le telecamere della via, già in possesso della polizia, hanno mostrato agli inquirenti l’azione di un uomo, piuttosto su di giri che ha preso a colpire con un gigantesco vaso, la porta a vetri di Scaloni. La violenza è molta e il danno procurato notevole. Ma la cosa che più lascia perplessi è che la persona in questione è già nota alle forze dell’ordine perché ha già fatto altre incursioni, simili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Almerici, inizio col botto. Danneggiata una vetrina. Ripreso dalle telecamere mentre la rompe con un vaso

