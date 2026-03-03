Ancona lanciata verso la C Il capolavoro è di Maurizi Giulianova snodo cruciale

Ancona si prepara a sfidare Giulianova, un appuntamento chiave nel campionato. Il capitano della squadra ha sottolineato che il successo di questa partita potrebbe essere determinante per le ambizioni di vittoria finale. Il match si svolgerà tra due settimane e rappresenta un momento cruciale per confermare o migliorare la posizione in classifica. La gara si preannuncia come uno degli eventi principali della stagione.

Quest’Ancona ha le carte in regola per vincere il campionato. A patto di confermare o rafforzare la propria leadership tra un paio di settimane a Giulianova. Di mezzo c’è la finale di Coppa, è vero, ma i dorici hanno le qualità per vincere il campionato e conquistare la serie superiore. Parola di Marco Alessandrini e Maurizio Zandegù, non certo due qualsiasi, ma due ex biancorossi di grande esperienza. "Il cammino dell’Ancona testimonia, con i risultati e la continuità, la capacità che ha dimostrato la squadra dopo la prima partita persa con l’Ostiamare. Ha avuto continuità di risultati, di gioco, ha acquisito autostima. Non si può parlare di sorpresa, è una squadra che fino ad oggi ha meritato sul campo questa posizione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

