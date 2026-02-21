Ancona verso l' Unipomezia Mister Maurizi | Squadra ostica noi con qualche assenza e senza tifosi | faremo di necessità virtù

Ancona affronta Unipomezia a causa delle assenze e della mancanza di tifosi. Mister Maurizi sottolinea che la squadra troverà energie nelle difficoltà e si concentrerà sulla partita. La sfida si presenta difficile, ma i giocatori sono determinati a reagire dopo la recente sconfitta in Coppa. La squadra spera di sfruttare questa occasione per riscatto e di scrivere una nuova pagina di vittorie. La partita promette emozioni e tensioni sul campo.

ANCONA – Pistoia è già un capitolo chiuso e messo in archivio, da provare però riaprire a inizio marzo e provare a scrivere una nuova memorabile pagina del libro dorico, ribaltando lo 0-2 della finale di ritorno di Coppa. Ma in casa Ancona, adesso, la concentrazione è totalmente catalizzata dalla prossima sfida di campionato, con la ‘mission’ da portare a termine rappresentata dalla difesa di un primo posto tanto faticosamente conquistato e minacciato da Teramo e Ostiamare. Gli abruzzesi, primi a pari merito con i biancorossi, saranno in campo a Dora mentre i laziali arriveranno nelle Marche per fare visita al Fossombrone. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Verso Pistoiese-Ancona, finale di Coppa Italia. Mister Maurizi: «Evento unico, da vivere appieno e onorare col massimo impegno»L’allenatore Maurizi ha annunciato che la finale di Coppa Italia tra Pistoiese e Ancona rappresenta un’occasione speciale, invitando la squadra a affrontarla con tutto l’impegno possibile.

Napoli, Manna: “Blocco mercato grandissimo paradosso, faremo di necessità virtù e vediamo…”Nel pre-partita di Cremonese-Napoli, il ds azzurro Giovanni Manna ha commentato la situazione attuale del mercato, definendola un paradosso di dimensioni significative.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.