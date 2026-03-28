Sabato 28 e domenica 29 marzo, il programma televisivo torna con due nuove puntate. Sono stati annunciati gli ospiti che parteciperanno durante il fine settimana, anche se i nomi non sono stati ancora resi noti ufficialmente. La trasmissione si svolgerà in diretta e vedrà la presenza di personaggi noti del mondo dello spettacolo. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui contenuti specifici delle interviste.

Nuovo weekend, nuove puntate di Verissimo.Come ogni fine settimana il pubblico di Canale 5 attende i due appuntamenti del programma targato Mediaset condotto daSilvia Toffanin. Oggisabato 28 marzo e domani, domenica 29, il salotto di Verissimo è pronto ad accogliere tanti ospiti,spaziando dalla musica, allo spettacolo, alla cronaca. Da Valeria Mazza, agli eliminati dal serale di Amici, a Selvaggia Lucarelli, al caso di Denise Pipitone. Ma questi sono solo alcuni dei protagonisti di queste due puntate. Il primo appuntamento del weekend diVerissimoè oggi,sabato 28 marzo. La puntata si aprirà con un’intervista aValeria Mazzanella quale la ex top model argentina, oggi conduttrice, ripercorrerà le tappe della sua carriera, a partire dalle passerelle ai progetti attuali in tv. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Verissimo, tutti gli ospiti delle puntante di sabato 28 e domenica 29 marzo

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