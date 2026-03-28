verissimo di silvia toffanin ospiti ed anticipazioni di sabato 28 e domenica 29 marzo 2026

Sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, su Canale 5, andrà in onda una nuova edizione di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. La trasmissione prevede interviste con vari ospiti, e le anticipazioni indicano che saranno presenti diversi volti noti del mondo dello spettacolo. La puntata si svolgerà durante il fine settimana, confermando la programmazione abituale del rotocalco televisivo.

Tutto pronto per il weekend di Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo insieme gli ospiti e le anticipazioni delle puntate in onda: sabato 28 e domenica 29 marzo 2026. Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 28 marzo 2026. Oggi, sabato 28 marzo 2026 dalle ore 16.30 va in onda la prima puntata di Verissimo, il programma di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. In studio per una intervista – racconto arriva Valeria Mazza, la ex top model argentina che il grande pubblico ricorderà per essere stata co-conduttrice del Festival di Sanremo con Pippo Baudo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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