verissimo chi sono gli ospiti di sabato 28 e domenica 29 marzo

Il fine settimana tra sabato 28 e domenica 29 marzo offrirà una varietà di eventi e momenti di vita quotidiana. Tra musica e spettacoli, si susseguiranno incontri tra familiari e momenti di dolore, accompagnati da storie di grandi amori. Sono previste diverse attività che coinvolgeranno persone di tutte le età, creando un quadro di eventi che riflette aspetti diversi della vita.

Milano, 28 marzo 2026 – Musica, spettacolo, affetti, famiglie, dolori e grandi amori: ecco cosa ci aspetta per questo fine settimana. A raccontarcelo, ancora una volta, Silvia Toffanin pronta ad accogliere nel suo salotto a ‘Verissimo’ i tanti ospiti. Sabato 28 marzo: chi ci sarà. La puntata di ‘Verissimo’ di sabato pomeriggio partirà alle 16:30 su Canale 5. In studio ci saranno per la prima volta i Fortuna Five. Si tratta della band che si esibisce durante il game show ‘La ruota della fortuna’. Protagonista di una lunga e intensa intervista sarà Valeria Mazza, ex top model e oggi conduttrice. Mercedesz Henger, invece, presenterà in pubblico per la prima volta la sua piccola Aurora e Filomena Mastromarino sarà in studio con sua madre Francesca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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