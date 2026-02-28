Verissimo di Silvia Toffanin ospiti ed anticipazioni di sabato 28 e domenica 1 marzo 2026

Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2026, Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, torna in onda nel pomeriggio su Canale 5. La trasmissione presenta interviste e anticipazioni con vari ospiti, offrendo uno sguardo sulle vicende e le storie di personaggi pubblici. La puntata di questo fine settimana è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali e promossa sui canali social del programma.

Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste condotto da Silvia Toffanin torna nel pomeriggio di Canale 5. Scopriamo insieme tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2026. Verissimo, interviste ed ospiti della puntata di oggi: sabato 28 febbraio 2026. Oggi, sabato 28 febbraio 2026 dalle ore 16.30 appuntamento con la prima puntata del weekend di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Ospite in studio Gianmarco Tamberi con moglie Chiara per parlare della nascita della piccola Camilla. Silvia Toffanin è pronta poi ad accogliere Lisa Vittozzi, la campionessa entrata nella storia dello sport italiano dopo la vittoria alle Olimpiadi di "Milano-Cortina 2026 nella categoria Biathlon.