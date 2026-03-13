Sabato 14 e domenica 15 marzo, nel programma ‘Verissimo’ condotto da Silvia Toffanin, saranno presenti vari personaggi noti del mondo dello spettacolo. La conduttrice accoglierà ospiti del panorama televisivo e personaggi pubblici, pronti a condividere le loro esperienze. La trasmissione si svolgerà in studio a Milano, con interviste e momenti di confronto tra gli ospiti e la conduttrice.

Milano, 13 marzo 2026 – Anche questa settimana Silvia Toffanin apre le porte del salotto di ‘Verissimo’ per ospitare i volti noti della tv e le loro storie. Amori, cambiamenti, esclusive novità e molta musica per il finesettimana di Canale 5: ecco chi ci sarà e cosa vedremo. Sabato 14 marzo: chi ci sarà. La puntata di ‘Verissimo’ di sabato pomeriggio partirà alle 16:30 su Canale 5. In studio ci sarà Carmen Di Pietro insieme ai figli Alessandro e Carmelina. Un ritorno atteso quello di Alexia che è pronta per il concerto-evento che terrà prossimamente a Milano. Protagoniste di due interviste saranno l’attrice e imitatrice Giulia Vecchio e la modella Helena Prestes che ha da poco perso il padre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi sono gli ospiti di 'Verissimo' di sabato 14 e domenica 15 marzo

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