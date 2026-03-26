Il Comune di Foggia ha deciso di chiudere temporaneamente i parchi pubblici, la villa comunale e il cimitero a causa di forti venti. L’ordinanza sindacale è stata firmata per garantire la sicurezza dei cittadini, considerando le condizioni meteorologiche avverse con raffiche di vento eccezionali. La misura rimarrà in vigore fino a nuovo avviso.

L’ordinanza è in vigore dalla data odierna fino alle ore 9.00 del 27 marzo 2026, salvo eventuali proroghe legate al permanere delle condizioni meteo avverse Il provvedimento dispone la chiusura di tutti i parchi giochi comunali recintati, del Parco urbano “Karol Wojtyla” (Villa Comunale) e del Cimitero comunale, per il quale restano comunque garantite le sole attività non differibili, come le tumulazioni, che saranno svolte dal personale incaricato nel rispetto di tutte le necessarie misure di sicurezza. Contestualmente è stato disposto il divieto di accesso ai parchi pubblici non recintati, incluso il Bosco Regionale dell’Incoronata. L’ordinanza è in vigore dalla data odierna fino alle ore 9. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Il Comune di Foggia ordina la chiusura di parchi, villa comunale e cimitero: "Forte vento"

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