Lavori sulla D19 Diramazione Roma Sud chiusura temporanea dello svincolo di San Cesareo

Per alcuni giorni, lo svincolo di San Cesareo sulla D19 Diramazione Roma Sud sarà chiuso al traffico a causa di lavori di manutenzione programmati. La chiusura temporanea interesserà chi deve raggiungere Roma e comporterà modifiche alla circolazione nella zona. La modifica alla viabilità sarà in vigore fino al completamento degli interventi, senza indicazioni su date di ripristino.

In vista di imminenti interventi di manutenzione dell'infrastruttura stradale, è prevista una temporanea modifica alla viabilità per gli automobilisti diretti verso la Capitale. La misura si rende necessaria per garantire l'esecuzione dei lavori in sicurezza.