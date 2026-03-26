Moratoria sugli affitti brevi la maggioranza blocca il voto | Troppo rischioso

Il consigiglio comunale di Venezia non ha approvato la proposta di moratoria sugli affitti brevi, impedendo il voto che era previsto. La decisione è stata comunicata con un'astensione da parte della maggioranza, che ha definito il provvedimento troppo rischioso. La discussione sulla proposta, presentata dall’opposizione, era attesa da diversi mesi e non ha avuto esito.

Sollevata a sorpresa la questione pregiudizione sulla proposta dell'opposizione presentata nel 2024, questo consiglio comunale non voterà né discuterà nessuna proposta di regolamento sulle locazioni turistiche Il consiglio comunale di Venezia, con un colpo di scena, non ha votato sulla “moratoria”, il blocco temporaneo degli affitti brevi proposto dall'opposizione nel 2024, e la cui discussione era attesa da tempo. La maggioranza ha sollevato infatti la questione pregiudiziale per motivi di supposta illegittimità, rinviando il voto alla prossima consiliatura. Anche il regolamento sugli affitti brevi proposto dalla giunta non è mai stato votato e rinviato alla prossima consiliatura. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Moratoria sugli affitti brevi, la maggioranza blocca il voto: «Troppo rischioso» Articoli correlati Dopo la sentenza, il Comune riapre le osservazioni sugli affitti breviLo scorso 29 dicembre una sentenza del Consiglio di Stato ha rilevato un difetto di forma nella variante del Piano urbanistico generale (Pug) che il... “La legge sugli affitti brevi impugnata dal Governo”Affitti Brevi: Il Governo Contesta la Legge dell'Emilia-Romagna, Riapre il Dibattito Nazionale Il Governo ha impugnato la legge regionale... Tutti gli aggiornamenti su Moratoria sugli Moratoria sugli affitti brevi, la maggioranza blocca il voto: «Troppo rischioso»Sollevata a sorpresa la questione pregiudizione sulla proposta dell'opposizione presentata nel 2024, questo consiglio comunale non voterà né discuterà nessuna proposta di regolamento sulle locazioni t ... veneziatoday.it AlloggiatiWeb e controlli fiscali 2026: questionari Agenzia Entrate e rischi per affitti breviAlloggiatiWeb e Fisco: questionari Agenzia Entrate su affitti brevi. Chi rischia controlli, sanzioni e come mettersi in regola. commercialista.it