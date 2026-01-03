Affitti brevi e lo stop alla stretta a Bologna | Confabitare lancia una class action

Confabitare annuncia l’avvio di una class action e l’apertura di uno sportello gratuito di assistenza legale per affrontare la recente sospensione degli affitti brevi a Bologna. Questa iniziativa mira a tutelare i diritti degli operatori coinvolti e a richiedere eventuali risarcimenti al Comune. L’obiettivo è offrire supporto concreto a chi si trova in difficoltà a causa delle nuove restrizioni.

Bologna, 3 gennaio 2026 – Uno sportello (gratuito) di assistenza legale e una class action per chiedere i danni al Comune. La sentenza del Consiglio di Stato di qualche giorno fa sulle norme sugli affitti brevi che, di fatto, annulla la stretta del Comune, "segna una bocciatura netta dell’operato dell’amministrazione", sostiene Confabitare, l’associazione dei piccoli proprietari immobiliari. Da qui, l a decisione di aprire uno sportello di sostegno "per tutelare chi ha sostenuto spese a seguito di scelte amministrative rivelatesi illegittime". Confabitare mette a disposizione gratuitamente anche i propri legali "per supportare i proprietari danneggiati, sia nelle richieste di rimborso delle spese sostenute per pratiche urbanistiche, diritti comunali e parcelle professionali, sia nelle azioni risarcitorie per il mancato reddito di chi non ha potuto avviare l’attività". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

