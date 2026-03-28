Variante di Ciapanella | l’amministrazione comunale replica al comitato e chiarisce

Da lanazione.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'amministrazione comunale di Arezzo ha risposto alle dichiarazioni del comitato riguardo alla variante di Ciapanella. La replica si è concentrata sulla presentazione di chiarimenti ufficiali in merito alle decisioni prese e alle procedure seguite durante il processo di approvazione del progetto. La comunicazione è stata pubblicata attraverso i canali istituzionali del municipio, senza ulteriori commenti o valutazioni.

Arezzo, 28 marzo 2026 – . L'Amministrazione Comunale di Sansepolcro esprime profondo stupore e amarezza nel leggere le recenti dichiarazioni diffuse dalla Proloco e dal Comitato "Salviamo la campagna di Gricignano". È necessario fare chiarezza e ristabilire la realtà dei fatti di fronte a una ricostruzione che appare non solo parziale, ma costellata da evidenti inesattezze volte a generare un ingiustificato allarme sociale. Ricordiamo che l'area è stata resa edificabile dalle Amministrazioni passate, di cui addirittura facevano parte anche alcuni membri dell'attuale comitato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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