Pantere | 29 vittorie di fila! Ankara cade Final Four

Le Pantere dell’Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano hanno ottenuto la loro 29ª vittoria consecutiva nella competizione europea, battendo l’Ankara Zeren Spor in tre set nell’andata dei quarti di finale. La partita si è svolta in Italia e ha visto le atlete di Conegliano dominare l’incontro, portando a casa un risultato che le avvicina alla qualificazione alla Final Four.

Le Pantere dell'Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano hanno conquistato la vittoria numero 29 consecutiva nella massima competizione europea, imponendosi in tre set contro l'Ankara Zeren Spor durante l'andata dei quarti di finale. La sfida si è svolta mercoledì 11 marzo 2026 presso la TVF Ziraat Bankkart Volleyball Hall ad Ankara, concludendosi con un risultato netto che conferma la supremazia delle gialloblù vestite di rosso per questa trasferta. La prestazione individuale di Neneh Sillah, au