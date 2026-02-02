Il Messina Futsal perde in casa contro l’Eur dopo quattro vittorie di fila

Dopo quattro vittorie di fila, il Messina Futsal ha subito una sconfitta in casa contro l’Eur. La partita si è conclusa 2-1, spezzando così il buon momento della squadra siciliana, che non riesce a mantenere il ritmo nelle prime posizioni del campionato di Serie A2 di calcio a 5.

I capitolini si sono imposti per 2 a 1 sul parquet del "PalaLaganà" di Montepiselli grazie al gol dell'ex, segnato da Lautaro Mendez nel finale Il Messina Futsal ha perso (2-1) la partita contro l’Eur, valida per la 13^ giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5, interrompendo, così, la striscia di quattro successi consecutivi. Sul parquet del “PalaLaganà” di Montepiselli, gara tattica e bloccata nel primo tempo, che non regala particolari sussulti, se si escludono la traversa colpita da Franco Flores ed alcuni imprecisi tentativi su entrambi i fronti. Più vivace la ripresa con una ghiotta occasione per parte, non finalizzate.🔗 Leggi su Messinatoday.it

#matchday #SerieA2 Messina Futsal vs EUR Pala Laganà oggi ore 14:30 Estrazione ticket per vincere uno dei nostri prodotti ufficiali, ottenibile dietro offerta libera all’ingresso del Pala Laganà. #messinafutsal - facebook.com facebook