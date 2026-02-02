Il Messina Futsal perde in casa contro l’Eur dopo quattro vittorie di fila
Dopo quattro vittorie di fila, il Messina Futsal ha subito una sconfitta in casa contro l’Eur. La partita si è conclusa 2-1, spezzando così il buon momento della squadra siciliana, che non riesce a mantenere il ritmo nelle prime posizioni del campionato di Serie A2 di calcio a 5.
I capitolini si sono imposti per 2 a 1 sul parquet del "PalaLaganà" di Montepiselli grazie al gol dell'ex, segnato da Lautaro Mendez nel finale Il Messina Futsal ha perso (2-1) la partita contro l’Eur, valida per la 13^ giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5, interrompendo, così, la striscia di quattro successi consecutivi. Sul parquet del “PalaLaganà” di Montepiselli, gara tattica e bloccata nel primo tempo, che non regala particolari sussulti, se si escludono la traversa colpita da Franco Flores ed alcuni imprecisi tentativi su entrambi i fronti. Più vivace la ripresa con una ghiotta occasione per parte, non finalizzate.🔗 Leggi su Messinatoday.it
