Vannacci apre a Firenze la prima sede provinciale di Futuro Nazionale la sinistra annuncia mobilitazioni

Sabato alle 17 in piazza Tanucci a Firenze si terrà l’inaugurazione della prima sede provinciale di Futuro Nazionale, un’associazione politica. Alla cerimonia parteciperà Roberto Vannacci, che ha annunciato l’apertura ufficiale della struttura. La decisione ha suscitato reazioni da parte della sinistra, che ha annunciato manifestazioni di protesta nelle prossime settimane.

Sabato 17 in piazza Tanucci l'inaugurazione del primo ufficio territoriale del movimento in Italia. Presenti Simoni e Ziello. Il consigliere Palagi di Sinistra Progetto Comune: "È una provocazione, città medaglia d'oro della Resistenza". Sabato pomeriggio, alle 17, in piazza Tanucci a Firenze, Roberto Vannacci inaugurerà la prima sede provinciale italiana di Futuro Nazionale. Una scelta non casuale: Firenze è stata indicata dal movimento come «punto di partenza di un progetto politico che punta a radicarsi nei territori e a rimettere al centro sicurezza, identità e presenza reale tra i cittadini». Con il generale ci saranno il coordinatore nazionale e consigliere regionale Massimiliano Simoni e il parlamentare pisano Edoardo Ziello. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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