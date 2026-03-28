Vannacci a Firenze | quartiere blindato e proteste | Non ti vogliamo Il generale | Chissà quante fave

A Firenze, piazza Tanucci è stata messa sotto sorveglianza dalle forze dell’ordine in occasione dell’inaugurazione della prima sede provinciale di un nuovo movimento politico. La manifestazione ha attirato alcuni cittadini che hanno espresso dissenso con cori e slogan, tra cui un cartello con la scritta “Non ti vogliamo”. Il generale presente ha commentato la situazione con una battuta, mentre la zona è rimasta sotto stretta osservazione.

Piazza Tanucci blindata dalle forze dell’ordine e quartiere in rivolta a Firenze per la prima sede provinciale italiana di Futuro Nazionale inaugurata sabato 28 marzo pomeriggio dalle 17 da Roberto Vannacci. (Foto Fb Cristiano Romani) Cori e striscioni di contestazione “Vannacci a Firenze un ti si vole” e “Più case di quartiere. Meno covi di fascisti. Ridateci il Romito” per il generale europarlamentare. Vannacci intanto, si annuncia a Firenze con un video social in cui, sbucciando i baccelli commenta: “Oggi fave. Chissà quante ne incontreremo a Firenze a contestare” La replica via social di Alessandra Nardini, Pd, assessora regionale: “A Vannacci, oggi a Firenze, risponderei semplicemente così: “In questo Paese, quelle che oggi definisci ‘fave’, hanno chiuso i conti con quelli come te il 25 aprile 1945. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Vannacci a Firenze: quartiere blindato e proteste: “Non ti vogliamo”. Il generale: “Chissà quante fave” Articoli correlati Vannacci, la sede di Futuro Nazionale e quella Firenze che protesta: quartiere blindatoFirenze, 28 marzo 2026 – La prima sede provinciale italiana di Futuro Nazionale è presidiata già da ore dalle forze dell'ordine, in piazza Tanucci a... Firenze: Vannacci apre sede di Futuro Nazionale a Rifredi. La protesta dei residenti, quartiere blindatoFIRENZE – L’ex leghista Roberto Vannacci, europarlamentare e leader di Futuro Nazionale, ha scelto di aprire la prima sede provinciale italiana del... Tutti gli aggiornamenti su Vannacci a Firenze quartiere blindato e... Temi più discussi: Vannacci apre sede a Firenze: rivolta dei residenti, presidio antifascista e manifestazione; Piazza Tanucci Aperta, un pranzo di quartiere e presidio per dare il non benvenuto a Vannacci e al suo movimento – ASCOLTA; Firenze, tutti in piazza Tanucci per dire No all’apertura della sede di Vannacci; Vannacci apre a Firenze la prima sede di Futuro Nazionale. I residenti lanciano un presidio: 'Amarezza e preoccupazione'. Firenze: Vannacci apre sede di Futuro Nazionale a Rifredi. La protesta dei residenti, quartiere blindatoL'ex leghista Roberto Vannacci, europarlamentare e leader di Futuro Nazionale, ha scelto di aprire la prima sede provinciale italiana del partito in via Corridoni a Firenze, accanto a piazza Tanucci. firenzepost.it Vannacci apre a Firenze la prima sede di Futuro Nazionale. I residenti lanciano un presidio: 'Amarezza e preoccupazione'Un annuncio che non è passato inosservato quello dell'apertura a Firenze della prima sede provinciale ufficiale a livello nazionale di Futuro Nazionale, la nuova realtà politica guidata da Roberto Van ... 055firenze.it Attesa per Vannacci, contestazione in piazza / FOTO x.com Il generale Roberto Vannacci torna a Varese e lo fa con un evento che richiama sostenitori e curiosi, ma anche volti noti della politica locale - facebook.com facebook