Il 28 marzo 2026, il sinedrio ha preso una decisione che ha destato attenzione tra i fedeli. La giornata inizia con la meditazione sul Vangelo del giorno, proposta da don Luigi Maria Epicoco, che invita a riflettere sulla Parola del Signore. La figura di Epicoco, noto teologo, guida i credenti in un momento di introspezione spirituale.

Meditiamo il Vangelo del 28 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Il Vangelo di oggi ci pone davanti a un Gesù che si manifesta in tutta la sua potenza facendo molti prodigi. Questo, portava i farisei a temere di perdere il loro potere, tant’è che avevano progettato di ucciderlo. In quel tempo, molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che Gesù aveva compiuto, ossia la risurrezione di Làzzaro, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinèdrio e dissero: «Che cosa facciamo? Quest’uomo compie molti segni. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 28 marzo 2026: la decisione del sinedrio

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