Il Vangelo del 28 febbraio 2026 viene commentato da don Luigi Maria Epicoco, che invita i fedeli a riflettere sulla via stretta della perfezione evangelica. La meditazione si concentra sul significato delle parole di Gesù e sulla sfida di seguire i suoi insegnamenti. La giornata inizia così con un momento di ascolto e di consapevolezza della chiamata alla fedeltà cristiana.

Meditiamo il Vangelo del 28 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel Vangelo odierno, Gesù affronta uno dei temi più complessi del cristianesimo: amare i nemici. Non si tratta di un sentimento ingenuo, ma una scelta che ci chiama a una perfezione che va al di là della logica umana. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:«Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo” e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Vangelo del 28 febbraio 2026: la via stretta della perfezione evangelica

Vangelo del 1° febbraio 2026: Gesù svela la via della vera felicitàMeditiamo il Vangelo del 1° febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don...

Vangelo del 21 febbraio 2026: il cuore della missione di GesùMeditiamo il Vangelo del 21 febbraio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don...

Contenuti e approfondimenti su Vangelo del.

Temi più discussi: Domenica 22 febbraio 2026. I commenti al Vangelo della prima Domenica di Quaresima; La Parola del Signore – Il Vangelo del giorno – 28/02/2026; Caro Gesù: ansia, paura e il racconto di Giosuè; Visita guidata alla mostra Vita minore.

Vangelo del 27 febbraio 2026: riconciliarsi prima di pregareIniziamo la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. lalucedimaria.it

Chi si scopre amato senza condizioni può amare oltre misura - 28 febbraio 2026«Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori». Siamo davanti a uno dei vertici più esigenti di tutto il Vangelo. Gesù non si limita a chiedere di amare chi ci ama, né di so ... famigliacristiana.it

Romano di Condat Misericordia e radicalità lungo la strada del Vangelo A cura di Matteo Liut La via del Vangelo è un sentiero impegnativo, ma offre misericordia a chi cade a chi fa fatica ed è appesantito dai proprio limiti e incertezze. Ce lo ricorda l’antica stor - facebook.com facebook

Romano di Condat Misericordia e radicalità lungo la strada del Vangelo A cura di Matteo Liut La via del Vangelo è un sentiero impegnativo, ma offre misericordia a chi cade a chi fa fatica ed è appesantito dai proprio limiti e incertezze. Ce lo ricorda l’antica stor x.com