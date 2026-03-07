Vangelo del 7 marzo 2026 | la gioia del perdono

Il Vangelo del 7 marzo 2026 viene commentato da don Luigi Maria Epicoco, che invita a riflettere sulla gioia del perdono. La giornata si apre con questa lettura, che sottolinea l’importanza di considerare il significato del perdono secondo il messaggio evangelico. La meditazione mira a stimolare una comprensione più profonda di questo tema, senza aggiungere interpretazioni o deduzioni personali.

Meditiamo il Vangelo del 7 marzo 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel Vangelo odierno, Gesù narra la parabola del Figliol prodigo. Tramite la storia di due figli e un papà misericordioso, si pone l'accento sul fulcro del Vangelo, ossia quell'amore che aspetta e sa perdonare, restituendo dignità a chi decide di tornare sui suoi passi. In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli.

VANGELO DEL GIORNO 7 MARZO 2026 Il Figlio Prodigo: perché Dio fa festa quando torniamo

