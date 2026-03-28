Nel Terzo Quartiere sono in arrivo cento nuovi vigili urbani, che entreranno in servizio a breve dopo aver vinto il concorso comunale. La presenza di più pattuglie nelle ore serali mira a contrastare atti di vandalismo e l'abbandono di rifiuti in modo illecito nel territorio. La misura è stata annunciata dall'amministrazione locale per rafforzare il controllo durante le ore notturne e serali.

Nel territorio che da Provinciale sale a Camaro si stanno verificando troppi episodi, il Consiglio ha trasmesso una delbera al commissario Mattei A breve entreranno in servizio i cento vigili urbani vincitori del concorso comunale. Più pattuglie e dunque più agenti nelle ore serali per reprimere atti di vandalismo e la creazione di discariche abusive nel territorio. Troppe tra i rioni della zona che da Provinciale sale a Camaro. E' la proposta approvata dal Consiglio del Terzo Quartiere presieduto da Alessandro Cacciotto e girata al commissario del Comune Mattei. Servono maggiori controlli. La motivazione di aumentare il numero di... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Vandali e "zozzoni", il Terzo Quartiere vuole più pattuglie di vigili nelle ore serali

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