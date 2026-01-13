La polizia locale di Vanzago ha avviato un piano di pattugliamenti serali che continuerà fino a febbraio. L'iniziativa mira a garantire la sicurezza e il controllo del territorio durante le ore serali, rafforzando la presenza delle forze dell'ordine nelle vie del comune. Questa misura, in corso da mesi, rappresenta un impegno costante per promuovere un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.

Il piano straordinario di pattugliamento serale da parte della polizia locale di Vanzago prosegue anche nei mesi di gennaio e febbraio. Grazie al progetto voluto e finanziato dall’amministrazione comunale, gli agenti del comando vanzaghese, oltre alle attività ordinarie di presidio e controllo del territorio nelle ore diurne, saranno presenti anche nelle fasce orarie serali e notturne, con una particolare attenzione alle ore di chiusura di negozi e delle attività commerciali. Già in occasione del periodo natalizio il Comune aveva intensificato il controllo del territorio con pattuglie serali. Ora il progetto continua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pattuglie serali agenti in strada fino a febbraio

Leggi anche: Aversa, chiude via Nobel: strada chiusa al traffico fino al 7 febbraio

Leggi anche: 'Natale a Cesena', buona la prima: luminarie accese fino al 15 febbraio. L'assessore: "La strada è quella giusta"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pattuglie serali agenti in strada fino a febbraio.

Pattuglie serali agenti in strada fino a febbraio - Il piano straordinario di pattugliamento serale da parte della polizia locale di Vanzago prosegue anche nei mesi di gennaio ... ilgiorno.it