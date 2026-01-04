Il Capodanno choc delle Caldine | Caccia ai vandali video ai raggi X
Il recente episodio di vandalismo alle Caldine ha attirato l’attenzione delle autorità locali. La polizia municipale, in collaborazione con i carabinieri, ha già raccolto le immagini delle telecamere pubbliche e analizzerà i video lunedì. L’obiettivo è identificare i responsabili e fare chiarezza sull’accaduto. Un intervento che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il rispetto degli spazi pubblici.
La polizia municipale ha già acquisito le immagini e insieme ai carabinieri lunedì visionerà le registrazioni effettuate dall’impianto pubblico di videosorveglianza. Se quanto accaduto è realmente frutto di comportamenti volutamente sconsiderati, faremo denuncia. La sindaca Cristina Scaletti tira le prime somme della pesante eredità dell’ultimo Capodanno in piazza dei Mezzadri a Caldine. Una notte che, raccontano alcuni residenti attraverso i social, ha visto petardi sparati ad altezza d’uomo o contro le vetrine, ma anche fatti esplodere all’interno dei cestini dell’immondizia, provocandone lo sventramento o, peggio ancora, accesi, dando origine a un principio d’incendio, sotto l’albero di Natale, come dimostrano i segni trovati all’indomani a terra e rimossi da Alia nella pulizia straordinaria chiesta dal Comune per la giornata di ieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
