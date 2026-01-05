Ponte dei Leoni sfregiato è caccia ai vandali

Il Ponte dei Leoni di Monza è stato recentemente danneggiato, con il volto di una delle sue statue spaccato e sollevato. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e riacceso il dibattito sulla tutela del patrimonio storico della città. Le autorità avviano ora indagini per individuare i responsabili e tutelare questo simbolo locale.

Il naso e parte del volto di una delle statue del Ponte dei Leoni, simbolo di Monza, sono stati trovati spaccati, sollevando proteste e indignazione da parte dei cittadini. Il 2026 è iniziato così a Monza e ora in città è caccia agli autori del gesto mentre il comune ha già mosso 'la macchina'. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Ponte dei Leoni sfregiato, è caccia ai vandali Leggi anche: Il Capodanno choc delle Caldine: "Caccia ai vandali, video ai raggi X" Leggi anche: Monza, vandalizzato uno dei leoni del ponte simbolo della città La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ponte dei Leoni sfregiato, Monza reagisce: caccia ai vandali e restauro in arrivo - Il Comando di Polizia Locale di via Marsala ha avviato le verifiche analizzando le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, con l’obiettivo di individuare i responsabili del g ... mbnews.it

Vandalizzato uno dei quattro leoni che danno il nome al ponte sul fiume Lambro nel cuore della città. Qualcuno, rimasto finora ignoto, ha fatto saltare la parte centrale del muso dello storico animale di pietra - facebook.com facebook

Monza, sfregiato uno dei leoni del ponte storico: vandalismo nella notte di Capodanno milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.