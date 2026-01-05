Ponte dei Leoni sfregiato è caccia ai vandali

Da monzatoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ponte dei Leoni di Monza è stato recentemente danneggiato, con il volto di una delle sue statue spaccato e sollevato. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e riacceso il dibattito sulla tutela del patrimonio storico della città. Le autorità avviano ora indagini per individuare i responsabili e tutelare questo simbolo locale.

Il naso e parte del volto di una delle statue del Ponte dei Leoni, simbolo di Monza, sono stati trovati spaccati, sollevando proteste e indignazione da parte dei cittadini. Il 2026 è iniziato così a Monza e ora in città è caccia agli autori del gesto mentre il comune ha già mosso 'la macchina'. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

ponte dei leoni sfregiato 232 caccia ai vandali

© Monzatoday.it - Ponte dei Leoni sfregiato, è caccia ai vandali

Leggi anche: Il Capodanno choc delle Caldine: "Caccia ai vandali, video ai raggi X"

Leggi anche: Monza, vandalizzato uno dei leoni del ponte simbolo della città

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

ponte leoni sfregiato 232Ponte dei Leoni sfregiato, Monza reagisce: caccia ai vandali e restauro in arrivo - Il Comando di Polizia Locale di via Marsala ha avviato le verifiche analizzando le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, con l’obiettivo di individuare i responsabili del g ... mbnews.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.