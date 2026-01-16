Zona logistica tra applausi e fischi | Una decisione calata dall’alto
Recentemente si è concluso il procedimento per l’istituzione della Zona logistica semplificata nel porto della Spezia e nell’area di prolungamento del retroporto a Santo Stefano Magra. Questa decisione, presa dall’alto, ha suscitato reazioni contrastanti tra chi ne riconosce i benefici e chi esprime dubbi e perplessità. Si tratta di un passaggio importante per lo sviluppo logistico della zona, che richiede una valutazione attenta degli impatti e delle opportunità.
Nei giorni scorsi è stato concluso il procedimento per l’istituzione della Zona logistica semplificata per il porto della Spezia e l’area di prolungamento del retroporto che si affaccia a Santo Stefano Magra. Ma al coro di soddisfazione non si è unita la segreteria provinciale di Rifondazione Comunista. "Esprimiamo forti perplessità e preoccupazioni – spiegano - su un’operazione che, dietro la retorica dello sviluppo e della competitività rischia di produrre effetti pesantemente negativi per i territori coinvolti". La conclusione dell’iter era stata sottolineata positivamente da Bruno Pisano presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
È ufficiale: istituita la Zona Logistica Semplificata Porto e Retroporto della Spezia. 7+7 anni di operatività, credito d’imposta da 100 milioni l’anno (2026–2028) e un’area che collega Liguria ed Emilia-Romagna. Leggi l’articolo completo x.com
