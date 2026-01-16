Zona logistica tra applausi e fischi | Una decisione calata dall’alto

Recentemente si è concluso il procedimento per l’istituzione della Zona logistica semplificata nel porto della Spezia e nell’area di prolungamento del retroporto a Santo Stefano Magra. Questa decisione, presa dall’alto, ha suscitato reazioni contrastanti tra chi ne riconosce i benefici e chi esprime dubbi e perplessità. Si tratta di un passaggio importante per lo sviluppo logistico della zona, che richiede una valutazione attenta degli impatti e delle opportunità.

