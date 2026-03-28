vacanze di pasqua 9 milioni di italiani in viaggio nonostante la crisi internazionale

Durante le vacanze di Pasqua, circa nove milioni di italiani si sono spostati per motivi di vacanza, secondo i dati raccolti dall’osservatorio di Confturismo, Confcommercio e Swg. La maggior parte dei viaggiatori opta per destinazioni nazionali, con l’84% delle persone che preferiscono mete italiane rispetto a quelle all’estero. Nonostante la crisi internazionale, le partenze restano numerose.

Pasqua è ormai alle porte e molti italiani hanno già pianificato i propri viaggi: saranno oltre 9 milioni a partire. Un dato in lieve calo rispetto al 2025, complice anche la programmazione più lenta. Tuttavia, il clima di incertezza di questi ultimi mesi sta incidendo sulle scelte della meta: il 22% ha modificato i propri piani per le prossime vacanze, mentre un ulteriore 27% resta in attesa di sviluppi internazionali prima di decidere. Sono i numeri che emergono dall'osservatorio Confturismo Confcommercio e Swg. Chi partirà per Pasqua rimarrà prevalentemente in Italia (l'84%), il 9% sceglierà l'Europa e il 7% si spingerà più lontano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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