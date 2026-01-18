Le vacanze di Pasqua 2026 rappresentano un'occasione per scoprire nuove destinazioni, sia in Italia sia all'estero. Prenotare con anticipo permette di scegliere tra città d'arte, momenti di relax o attività all'aperto. In questa lista, trovate 13 idee di viaggio pensate per soddisfare diverse preferenze, garantendo un soggiorno piacevole e ben organizzato. Scoprite le proposte più adatte alle vostre esigenze e pianificate con calma la vostra pausa di primavera.

La primavera è alle porte e così è tempo di pensare alle vacanze di Pasqua, che quest'anno cade il 20 di aprile, una fantastica occasione per prendersi qualche giorno di ferie e sfruttare anche il ponte del 25 aprile e perché no anche quello del 1° maggio. Secondo i dati delle prenotazioni WeRoad delle prossime settimane - target 25-50 anni - è emerso che le persone ne approfitteranno. I viaggi prenotati hanno infatti una durata media di 8 giorni e una spesa media di 1.400 €. La maggior parte delle persone ha poi prenotato con largo anticipo le vacanze di Pasqua e quelle delle settimane successive, per assicurarsi voli a lungo raggio a prezzi inferiori. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vacanze di Pasqua 2026: 13 idee di viaggio in Italia e all'estero (da prenotare adesso)

Leggi anche: Vacanze di Natale 2025: 13 idee vicine da prenotare subito

Leggi anche: Posti caldi per le vacanze a marzo, voli economici da prenotare adesso

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Vacanze di Pasqua 2026: le date dal calendario scolastico; Ponti 2026, come fare 31 giorni di vacanza con soli 8 di ferie; Ponti 2025: Calendario Feste, Giorni Rossi e Ferie da prendere; Quando cade Pasqua 2026? La data esatta e come viene calcolata.

Vacanze, ponti e festività nel 2026 regionali: la guida completa per genitori e studenti - Pianifica il tuo anno con il calendario delle vacanze e ponti per il 2026. informazionescuola.it

Calendario scolastico e ponti 2026: la guida completa regione per regione. Ecco le date ufficiali per Carnevale, Pasqua e i “super ponti” di maggio e giugno - Il calendario scolastico 2026 offre ponti strategici per il 1° maggio e il 2 giugno, compensando un 25 aprile che cade di sabato. orizzontescuola.it

Ponti e festività del 2026: il calendario completo con i ponti da segnare per le vostre prossime vacanze - Scopri il calendario dei ponti e delle festività 2026 con tutte le date, weekend lunghi e consigli per organizzare viaggi e ferie. alfemminile.com