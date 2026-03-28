Per Pasqua 9 milioni di italiani in viaggio nonostante la crisi internazionale

Durante la Pasqua, circa nove milioni di italiani hanno deciso di partire, anche se la crisi internazionale e l’incertezza globale hanno portato molte persone a rinviare o modificare i propri piani di viaggio. La situazione economica e politica internazionale influenza le scelte dei cittadini, che comunque continuano a spostarsi nonostante le difficoltà.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incertezza globale e scelte rimandate. Il clima di instabilità degli ultimi mesi sta incidendo sulle decisioni di viaggio degli italiani. Secondo le rilevazioni, il 22% ha già modificato i propri piani per le prossime vacanze, mentre un ulteriore 27% preferisce attendere l’evoluzione della situazione internazionale prima di decidere. Pasqua salva: partenze confermate. Nonostante le incertezze, le festività pasquali sembrano reggere. Saranno infatti oltre 9 milioni gli italiani in partenza, anche se il dato risulta leggermente inferiore rispetto al 2025, complice una pianificazione più lenta. I numeri emergono dall’osservatorio Confturismo Confcommercio in collaborazione con Swg. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Per Pasqua 9 milioni di italiani in viaggio nonostante la crisi internazionale Articoli correlati La guerra nel Golfo si ripercuote sul turismo: 4 milioni di italiani cambiano destinazione per PasquaRoma, 21 marzo 2021 – La guerra in Iran si ripercuote sul turismo italiano diretto verso l'area del Golfo. Leggi anche: Turismo, in viaggio per l’Epifania 5,3 milioni di italiani Viaggi di Pasqua: cosa cambia con il conflitto in Medio Oriente Altri aggiornamenti su Per Pasqua Temi più discussi: Uova Pasqua, italiani notano che sono più piccole e a prezzi maggiori; Shrinkflation a Pasqua: uova più piccole ma a prezzi maggiori; Turismo, con la guerra in Iran quattro milioni di italiani rivedono i piani per Pasqua; Pasqua 2026: il conflitto in Iran cambia i viaggi di 4 milioni di italiani. Per Pasqua 9 milioni di italiani in viaggio nonostante la crisi internazionale(ANSA) – ROMA, 28 MAR – Il clima di incertezza di questi ultimi mesi sta influenzando le scelte di viaggio degli italiani: il 22% ha modificato i propri piani per le prossime vacanze, mentre un ulteri ... espansionetv.it Pasqua, 9 milioni di italiani in viaggioSul fronte delle destinazioni interne, Toscana e Campania tra le mete più gettonate, con un italiano su tre che farà visita a parenti o soggiornerà per qualche giorno da amici o in una seconda casa. L ... lospiffero.com Torta di pasqua alla crema e amaretti Vide ricetta nei commenti Ricetta https://youtu.be/zRARIKPOwCEsi=03zNJP-7fviKCRnE Gli ingredienti 120gr burro , 100gr zucchero 2 uova , scorza di limone 300gr farina 12 gr lievito in polvere per dolci stampo 28 c - facebook.com facebook