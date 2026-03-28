Va a scuola con un coltello nello zainetto | denunciata una studentessa a Catanzaro

Una studentessa è stata denunciata a Catanzaro dopo essere stata trovata con un coltello nello zainetto durante l’orario scolastico. La scoperta è avvenuta grazie all’intervento di una docente, che ha segnalato l’accaduto, e alla reattività della dirigenza scolastica, che ha prontamente preso le misure del caso. La vicenda si è conclusa senza che si verificassero incidenti.

Una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori è stata sventata grazie alla prontezza di una docente e alla tempestività della dirigenza scolastica. È accaduto nel plesso “ Bruno Chimirri ” dell’ IIS Vittorio Emanuele II, a Catanzaro, dove una studentessa è stata trovata in possesso di un coltello all’interno dello zaino. A far scattare l’allarme sono state alcune compagne di classe, che da tempo manifestavano timori per il comportamento della ragazza. Confidenze raccolte con attenzione da una professoressa, che ha immediatamente segnalato la situazione alla dirigenza. Da lì, la decisione di procedere a un controllo dello zainetto, nel rispetto delle procedure previste. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Va a scuola con un coltello nello zainetto: denunciata una studentessa a Catanzaro Articoli correlati Leggi anche: Studentessa di 14 anni trovata con un coltello a scuola A scuola col coltello nello zaino, l’arma fabbricata con una stampante 3D: studente denunciato a BolzanoNei giorni scorsi è stato sequestrato un coltello lungo 8 centimetri a uno studente di una scuola media del Comune di Terlano, in provincia di... Approfondimenti e contenuti su Va a scuola con un coltello nello... Temi più discussi: Catanzaro, coltello a scuola: Garante rilancia su prevenzione e giovani; Quindicenne a scuola con il coltello, il garante delle vittime di reato: Fatto grave che non può e non deve limitarsi a una semplice condanna · catanzarochannel.it; All'IC Catanzaro Mater Domini Nord Est Manzoni con il rugby il bullo resta in panchina; L’Uovo della Ricerca. Catanzaro, coltello a scuola: Garante rilancia su prevenzione e giovaniCatanzaro, dopo il caso della quindicenne con coltello a scuola il Garante richiama prevenzione e percorsi di recupero per i giovani. catanzaroinforma.it Campagna per il Sì a scuola, il ministero su Catanzaro: Nessun accordo con la Camera Penale. Che parla di iniziativa internaIn relazione alle polemiche e strumentalizzazioni su un presunto protocollo o accordo tra Mim e Camera Penale di Catanzaro riguardo al progetto Il diritto di avere diritti, per altro già smentito ... ilfattoquotidiano.it Seggio unico allestito nella sala consiliare: si vota dalle 7 alle 22. Centrodestra in campo con quattro liste, listone unico per il centrosinistra. Riflettori sugli equilibri in vista delle comunali di Catanzaro - facebook.com facebook Esistono diversi esempi di squadre che giocano a tre dietro ma che non hanno paura di sviluppare il gioco centralmente. E succede anche in Italia, vi metto qui come esempi il Catanzaro di Aquilani ed il Venezia di Stroppa che insistono forte sulle combinazio x.com