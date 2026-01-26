A scuola col coltello nello zaino l’arma fabbricata con una stampante 3D | studente denunciato a Bolzano

Recentemente, a Bolzano, uno studente di una scuola media di Terlano è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un coltello di 8 centimetri, realizzato con una stampante 3D, nascosto nello zaino. L’episodio evidenzia le nuove sfide legate alla presenza di oggetti potenzialmente pericolosi tra gli studenti e la necessità di interventi adeguati per garantire la sicurezza scolastica.

Nei giorni scorsi è stato sequestrato un coltello lungo 8 centimetri a uno studente di una scuola media del Comune di Terlano, in provincia di Bolzano. A consegnare l’oggetto ai carabinieri della locale Stazione è stato il personale scolastico, che ha immediatamente segnalato l’episodio. L’arma sarebbe stata ottenuta dal minore tramite un altro studente. In seguito, agli accertamenti avviati dai militari e alla spontanea presentazione del ragazzo, accompagnato dai genitori, è stata informata l’Autorità giudiziaria competente, che ha disposto una perquisizione domiciliare. Nel corso dell’attività degli investigatori sono stati inoltre sequestrati una stampante 3D e ulteriori coltelli con lama a scatto realizzati e assemblati dallo studente, anch’essi custoditi e successivamente consegnati spontaneamente da un genitore.🔗 Leggi su Open.online

Minore denunciato per coltelli stampati in 3D portati a scuola. Sequestrata stampante e armi in polimero, interviene il Tribunale per i Minorenni di BolzanoUn minorenne è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un coltello stampato in 3D durante l’orario scolastico.

Porta a scuola media un coltello con lama da 8 cm: ragazzino li costruiva in casa con stampante 3DA Bolzano, una scuola ha segnalato un ragazzino che portava a scuola un coltello con lama di 8 cm.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Studenti col coltello, il Governo risponde: multe da 200 a 1.000 euro per genitori e chi sorveglia i giovani, reati a scuola più gravi; FAENZA: Violenza a scuola, l’allarme di uno studente, Col coltello già a 12 anni | VIDEO; A scuola col coltello, stringere le maglie dei controlli non basta. L’analisi; TRIESTE | STUDENTE COL COLTELLO A SCUOLA, PRESIDE JULIA: MAI PUNTATO IL COLTELLO AI COMPAGNI.

A scuola col coltello nello zaino, l’arma fabbricata con una stampante 3D: studente denunciato a BolzanoIl caso a Terlano. A consegnare l’oggetto ai carabinieri della locale Stazione è stato il personale scolastico, che ha immediatamente segnalato l’episodio ... open.online

A scuola col coltello nello zaino, l'arma fabbricata da un altro studente con la stampante 3dIn casa dello studente sono state trovate altre lame. Sono considerate armi a tutti gli effetti ed è scattata la denuncia ... today.it

Le notizia di giovani studenti che recano a scuola con il coltello, addirittura con il machete, sembra che stiano producendo casi di emulazione. L’ultima, in particolare, ha dell’incredibile. - facebook.com facebook

Va a scuola con un coltello prodotto con una stampante 3D. Denunciato il compagno di classe che l'ha fabbricato a casa #ANSA x.com