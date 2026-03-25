Studentessa di 14 anni trovata con un coltello a scuola

Una studentessa di 14 anni è stata trovata con un coltello nella sua borsa durante l'orario scolastico. L'episodio è avvenuto ad Anzio e ha portato i carabinieri del nucleo radiomobile a denunciarla per porto di oggetti atti ad offendere. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

Trovata con un coltello a scuola, che custodiva nella sua borsa. L'episodio è accaduto ad Anzio, dove i carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato una studentessa di 14 anni per porto di oggetti atti ad offendere. I militari sono intervenuti nella cittadina del litorale romano in seguito a una segnalazione arrivata dalla dirigente scolastica per un presunto possesso di armi. Il controllo, effettuato a scuola alla presenza dei genitori della minorenne, ha dato esito positivo. Nella borsa la ragazza aveva infatti un coltello a serramanico e due grammi di marijuana per i quali è scattata una segnalazione alla prefettura per uso personale di stupefacenti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Studentessa di 14 anni trovata con un coltello a scuola Articoli correlati Scuola, studente di 14 anni arrestato per aver portato un coltello a scuola.**Un giovane di soli 14 anni è stato arrestato per aver portato a scuola un coltello Opinel, un’arma da boy scout, nel corso della mattinata di ieri,... Ascoli Piceno, studentessa di 14 anni cade dalla finestra a scuola: è graveABBONATI A DAYITALIANEWS Il dramma nel liceo delle Scienze Umane Momenti di forte tensione ad Ascoli Piceno, dove una studentessa di 14 anni è... Von der naiven Touristin blieben nur Brille und Stoffreste… | True crime deutsch | crime doku Aggiornamenti e notizie su Studentessa di 14 anni trovata con un... Temi più discussi: Si sente male a scuola, 14enne muore sei giorni dopo per una malattia fulminante; Studentessa investita in viale Marconi all’uscita da scuola: La sicurezza degli studenti in città è una questione di diritti; Da insegnante a studentessa: Antonia si laurea a 79 anni; Tubercolosi pediatrica, MSF: servono investimenti urgenti. Choc a scuola, studentessa precipita dalla finestra: non è in pericolo di vitaE' accaduto in mattinata al Liceo Scientifico Trebbiani di Ascoli. Arrivata l'eliambulanza, gravi problemi agli arti Mattinata terribile al Liceo Scientifico Trebbiani di Ascoli Piceno. Per una dinami ... youtvrs.it Studentessa 14enne precipita dalla finestra di un liceo a Ascoli Piceno: soccorsa dal 118 e trasferita all’ospedale in codice rossoUna studentessa di 14 anni è precipitata dalla finestra di uno dei bagni posti al secondo piano di un liceo ad Ascoli Piceno. orizzontescuola.it L’attuazione del Curriculum della studentessa e dello studente, come aggiornato dal Decreto Ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2026, richiede una riorganizzazione delle pratiche didattiche e orientative delle istituzioni scolastiche. x.com Ciao, sono una studentessa fuorisede e sono in cerca di un lavoro preferibilmente part-time. Ho già diverse esperienze in vari settori. Sono disponibile per babysitter, aiuto compiti, dog e cat sitter. Sono automunita quindi posso spostarmi anche nei comuni lim - facebook.com facebook