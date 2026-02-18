Paura in un' abitazione il rogo parte da una canna fumaria | i Vigili del fuoco ne evitano la propagazione

Un incendio scoppiato mercoledì sera in una casa di via Scaldarancio a Forlì è stato causato da una canna fumaria difettosa. Le fiamme si sono propagate rapidamente, rischiando di coinvolgere tutto l’edificio. I Vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a spegnere il fuoco in pochi minuti. L’intervento rapido ha evitato danni maggiori e la diffusione delle fiamme tra le stanze. Nessuno si è fatto male durante l’incendio, ma i residenti sono stati evacuati per precauzione.

I Vigili del fuoco, che hanno operato con la prima partenza e l'autoscala del comando di viale Roma, sono riusciti a mettere rapidamente sotto controllo l'incendio evitando la propagazione al resto della struttura E' stato estinto in pochi minuti, grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, l'incendio che si è sviluppato nella prima serata di mercoledì in un'abitazione in via Scaldarancio, a Forlì. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto poco prima delle 19. Secondo quanto appurato, il rogo ha interessato una canna fumaria con parziale coinvolgimento del tetto della casa ad un piano interamente in legno.