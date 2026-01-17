uscite di sicurezza bloccate ed estintori assenti sequestrati tre club della movida a roma

Nelle recenti ispezioni a Roma, tre club della movida sono stati sequestrati per uscite di sicurezza bloccate e assenza di estintori. Queste verifiche, ispirate alla tragedia di Crans-Montana, mirano a garantire la sicurezza dei locali pubblici e dei clienti. Le autorità continuano a rafforzare i controlli per prevenire rischi e assicurare il rispetto delle normative sulla sicurezza negli ambienti notturni.

Roma, 17 gennaio 2026 – La tragedia di Crans-Montana fa aumentare i controlli sui locali anche in Italia. A Roma tre club esclusivi della movida notturna sono stati sequestrati dalla polizia dopo un blitz, che ha svelato uno scenario di irregolarità diffuse e gravi carenze sul fronte della sicurezza antincendio. I locali, sviluppati ciascuno su un piano in un edificio del centro storico della capitale, sono di fatto gestiti da una stessa società, titolare di una licenza unica per attività di questo tipo. I controlli degli agenti della Divisione amministrativa della Questura sono partiti dalla sala ballo nel seminterrat o, dove si sono trovati di fronte ad installazioni non previste dalla planimetria autorizzata dalla Commissione comunale di vigilanza, tra casse acustiche e sistemi di illuminazione appesi al soffitto completamente fuori norma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

