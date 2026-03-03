Marcaria 11 lavoratori in nero e uscite di sicurezza bloccate | scattano i sigilli in un locale notturno

In un locale notturno di Marcaria, sono stati sequestrati i locali dopo il ritrovamento di undici lavoratori in nero e di uscite di sicurezza inattive. Durante i controlli, sono stati riscontrati maniglioni antipanico non certificati e uscite di emergenza bloccate, che hanno portato all’apposizione dei sigilli. La polizia ha eseguito i rilievi e le verifiche del caso.

Marcaria (Mantova), 3 marzo 2026 - Undici lavoratori assunti in nero, uscite di emergenza bloccate e maniglioni antipanico non certificati. A causa di queste irregolarità un locale notturno di Marcaria, nel Mantovano, adibito anche a bar e a sala da ballo è stato momentaneamente chiuso e il titolare è stato pesantemente multato. I sigilli sono scattati dopo i controlli effettuati, tra il 27 e il 28 febbraio, dai carabinieri dei Nas, dalla Polizia di Stato, dai vigili del fuoco e dalla Guardia di Finanza. L'attività di controllo degli esercizi pubblici e dei locali di intrattenimento si inserisce nell'ambito delle decisioni assunte dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Roberto Bolognesi, dopo i fatti di Crans Montana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

