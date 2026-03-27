Regione Campania Ministero della Salute | accolta la richiesta di uscita dal piano di rientro

Il Ministero della Salute ha comunicato l’accoglimento della richiesta della Regione Campania di uscire dal piano di rientro sanitario. La decisione segue un percorso di valutazioni e verifiche condotte nel tempo, con il Ministero che ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto. La Regione ha lavorato per migliorare la gestione del sistema sanitario, portando a questa conclusione ufficiale.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Esprimo piena soddisfazione per l’uscita dal Piano di rientro della Regione Campania, un risultato a cui abbiamo lavorato con grande dedizione e impegno sin dall’inizio del nostro insediamento. È una notizia importante per tutta la nostra comunità: per i cittadini, per gli operatori della sanità, il personale medico e paramedico, per tutto il settore sanitario. La decisione adottata dal Ministero della Salute permette, infatti, all’Amministrazione di tornare a una regolare e ordinaria gestione della Sanità. Questo significa poter programmare investimenti, assumere personale, ammodernare strutture e tecnologie, rafforzare nel suo complesso il sistema sanitario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regione Campania, Ministero della Salute: accolta la richiesta di uscita dal piano di rientro Articoli correlati Regione, Fico: “Lavoro per fare uscire presto Campania dal piano di rientro”“Sto lavorando insieme al Ministero della Salute per far uscire la Campania dal piano di rientro, è un obiettivo che mi sono posto insieme alla mia... La Regione Campania esce dal Piano di Rientro: un nuovo inizio per la Sanità campana“Esprimo piena soddisfazione per l’uscita dal Piano di rientro della Regione Campania, un risultato a cui abbiamo lavorato con grande dedizione e... Una raccolta di contenuti su Regione Campania Temi più discussi: Regione Campania, approvato il bilancio dal Consiglio; Epatite A. Casi in aumento in Campania, 133 da inizio anno. Regione predispone misure; Saggese (Regione Campania): Filiera strategica per la Campania; Approvato il bilancio del Consiglio regionale della Campania. Dalla Regione Campania risorse per 3,5 milioni a progetto disoccupatiAnche la Regione Campania ha sottoscritto il protocollo d'intesa relativo al 'Progetto disoccupati e inoccupati di lunga durata di Napoli', prevedendo risorse per 3,5 milioni di euro. (ANSA) ... ansa.it Fonderie, le trattative per il nuovo sito si spostano dalla Regione al MinisteroIn attesa del pronunciamento definitivo della Regione Campania sul rinnovo dell’Autorizzazione integrata ambientale allo stabilimento di Fratte delle Fonderie Pisano, gli ... ilmattino.it Investimento da quasi un milione di euro con i fondi FSC della Regione Campania #Maiori - facebook.com facebook Sangiuliano boccia il bilancio della Regione Campania x.com