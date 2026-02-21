Assalto notturno a due Postamat ma qualcosa non funziona | l' ordigno non esplode e i ladri scappano a mani vuote

Due bande hanno tentato di svaligiare due Postamat tra Riposto e Giarre durante la notte, ma qualcosa è andato storto. Gli autori hanno piazzato un ordigno esplosivo, ma l'esplosione non è avvenuta, e i ladri sono fuggiti senza portare nulla. I colpi erano pianificati negli stessi quartieri, a pochi metri di distanza, ma i dispositivi non hanno funzionato come previsto. Le forze dell'ordine indagano sugli eventi e sulle possibili connessioni.

I ladri sono entrati in azione nelle prime ore del mattino. Un'esplosione è avvenuta a Riposto ma la cassaforte è rimasta integra. Nel secondo tentativo, dopo poco a Macchia, l'ordigno posizionato non è esploso, costringendo il commando alla fuga precipitosa. Indagano i carabinieri Tentati due colpi tra Riposto e Giarre. Nel mirino due sportelli automatici di uffici postali distanti di pochi metri, l'uno dall'altro. I ladri sono entrati in azione nelle prime ore del mattino. Un'esplosione è avvenuta a Carrubba intorno alle ore 2, in via Nazario Sauro. Hanno piazzato l'esplosivo all'interno dello sportello Postamat e lo hanno innescato, sventrando la struttura esterna e provocando ingenti danni ai locali.