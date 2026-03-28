Alla vigilia del trentesimo giorno di operazioni nel Golfo Persico, si sono intensificati i segnali che potrebbero indicare un possibile intervento anfibio da parte degli Stati Uniti contro l’Iran. Non sono stati forniti dettagli specifici su modalità o località di un’eventuale azione, ma la situazione resta monitorata da vicino dalle forze coinvolte nella regione.

Dalle colonne di InsideOver abbiamo monitorato, nelle scorse settimane, i movimenti di truppe USA, in particolare quelli dei due MEU (Marine Expeditionary Unit) imbarcati sui rispettivi gruppi navali da assalto anfibio: quello del “Tripoli” e quello del “Boxer”. Sebbene inizialmente pensassimo che questi spostamenti degli ARG (Amphibious Ready Group), in particolare quello del “Tripoli”, fossero esclusivamente una forma di pressione politica, o al più un modo di sopperire all’uscita dalla zona di operazioni della portaerei “Ford”, che come sappiamo in questi giorni si trova a Creta per effettuare le riparazioni di emergenza resesi necessarie... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - USA, segnali di Azione anfibia contro l’Iran. Ecco come e dove potrebbe accadere

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