Usa-Cina l’annuncio di Trump | Xi Jinping alla Casa Bianca verso fine anno

Donald Trump ha annunciato che inviterà Xi Jinping alla Casa Bianca verso la fine dell’anno. La notizia circola già da alcuni giorni, ma ora è ufficiale: il presidente americano vuole incontrare il leader cinese di persona. Al momento non ci sono dettagli sulla data esatta, ma l’evento sembra ormai certo. Si tratta di un segnale importante in un momento in cui le tensioni tra i due paesi sono alte.

(Adnkronos) – Donald Trump ha dichiarato che ospiterà il leader cinese Xi Jinping alla Casa Bianca alla fine di quest'anno. "Verrà alla Casa Bianca, sì, verso la fine dell'anno", ha detto Trump in un'intervista registrata mercoledì con la Nbc e trasmessa oggi. "Questi sono i due Paesi più potenti del mondo e abbiamo un ottimo rapporto", ha aggiunto il presidente americano.

