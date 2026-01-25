Ad Adriano Madonna il MedLIFE Award 2025 per l’ambiente

Ad Adriano Madonna è stato assegnato il MedLIFE Award 2025 nella sezione ambiente, durante la seconda edizione di MedLIFE-25, il congresso della Mediterranean Life Sciences Union. L’evento si è svolto presso l’Università Federico II di Napoli, riconoscendo il contributo del professor Madonna nel campo della sostenibilità ambientale. Questo premio conferma l’importanza delle iniziative volte alla tutela dell’ambiente e alla promozione di pratiche sostenibili nel settore scientifico.

È stato il riconoscimento al professor Adriano Madonna, premiato con il MedLIFE Award 2025 – sezione ambiente, uno dei momenti centrali della seconda edizione di MedLIFE-25, il congresso annuale della Mediterranean Life Sciences Union, ospitato all' Università Federico II di Napoli. Il premio è stato assegnato per il miglior intervento dedicato al Mediterraneo, a conclusione della relazione dal titolo "Mediterraneo oggi e domani", nella quale Madonna ha fatto il punto sullo stato di salute del mare e sui possibili scenari futuri legati al riscaldamento globale. Il Mediterraneo al centro della crisi climatica. Il Prof. Adriano Madonna sarà ospite di ANMI di LATINA - "Sgt Rt Romolo Lodati M.B.V.M." il 7 febbraio 2026 alle 11,00 con la conferenza MEDITERRANEO E ALTRI MARI alla Casa del Combattente Latina.

