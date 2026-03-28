USA aggredita da 4 cani mamma di 3 bimbi muore dopo settimane di agonia | Ha lottato con tutte le sue forze

Una donna di 35 anni è deceduta dopo aver subito l'aggressione di quattro cani mentre passeggiava in una cittadina del Mississippi. L'incidente è avvenuto mentre la donna si trovava con i suoi tre figli. Dopo settimane di ricovero e cure mediche, è spirata, lasciando i familiari in lutto. La vicenda ha attirato l'attenzione locale e ha portato a un'indagine sulle condizioni di custodia degli animali coinvolti.