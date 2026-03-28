USA aggredita da 4 cani mamma di 3 bimbi muore dopo settimane di agonia | Ha lottato con tutte le sue forze
Una donna di 35 anni è deceduta dopo aver subito l'aggressione di quattro cani mentre passeggiava in una cittadina del Mississippi. L'incidente è avvenuto mentre la donna si trovava con i suoi tre figli. Dopo settimane di ricovero e cure mediche, è spirata, lasciando i familiari in lutto. La vicenda ha attirato l'attenzione locale e ha portato a un'indagine sulle condizioni di custodia degli animali coinvolti.
Una mamma americana di 35 anni, Lakesha Newsom, è morta dopo settimane di agonia a seguito dell'aggressione di 4 anni avvenuta mentre camminava in una cittadina del Mississippi. La proprietaria degli animali è stata arrestata per lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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