Maria muore dopo un mese di agonia in ospedale badante accusata di omicidio | È caduta dal letto
Maria Bigonzi era stata trovata con una profonda ferita alla testa in casa a Pergola, in provincia di Pesaro Urbino. La badante 66enne, ora in carcere, si professa innocente e parla di una caduta dal letto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Anziana muore dopo un mese d'agonia. Ora la sua badante è accusata di omicidio
Massacrato di botte in carcere, muore dopo mesi di agonia. L'addio a Francesco Valeriano: "Vogliamo la verità"
