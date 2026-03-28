Uruguay strappa pareggio amichevole contro l’Inghilterra fischi per White al ritorno

L’Inghilterra e l’Uruguay si sono affrontate in un’amichevole, terminata con un pareggio. Durante la partita, sono stati fischiati alcuni giocatori, tra cui un difensore inglese al ritorno in nazionale. La sfida ha visto entrambe le squadre impegnate in azioni offensive e difensive, con il risultato che ha lasciato i tifosi divisi tra applausi e contestazioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Ben White, difensore dell’Inghilterra, ha fatto il suo ritorno in campo internazionale in una partita amichevole contro l’Uruguay. Questo momento è stato accolto con una mix di emozioni da parte dei tifosi presenti a Wembley. Dopo un periodo di auto-esilio dalla nazionale, White ha segnato un gol, ma ha anche commesso un errore significativo nel finale della partita, concedendo un rigore che ha permesso all’Uruguay di pareggiare. La sua scelta di allontanarsi dalla nazionale era stata motivata da esigenze personali e da una ricerca di maggiore tranquillità. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Uruguay strappa pareggio amichevole contro l’Inghilterra, fischi per White al ritorno. Articoli correlati Inghilterra Uruguay 1-1: Valverde nel finale risponde a White!Mercato Inter, strada in salita per Palestra: i nerazzurri studiano la mossa decisiva per superare la concorrenza sul mercato Kolo Muani sceglie la... Inghilterra Uruguay LIVE: cronaca, sintesi, risultato e tabellino dell’amichevoleCalciomercato Roma, pazza idea Salah! Il ritorno in giallorosso dell’egiziano è complicato ma c’è uno spiraglio Mercato Genoa, il ritorno di El... Approfondimenti e contenuti su Uruguay strappa Argomenti discussi: Uruguay strappa pareggio amichevole contro l’Inghilterra, fischi per White al ritorno. Diretta Inghilterra Uruguay | Streaming video Cielo: nuovo incrocio dopo 12 anni! (Amichevole, 27 marzo 2026)Diretta Inghilterra Uruguay, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio di Wembley per l'amichevole in programma nella stagione 2025/2026. ilsussidiario.net Inghilterra-Uruguay diretta amichevoli internazionali: segui la sfida di oggi LIVEAmichevole di lusso in programma a Wembley tra l'Inghilterra di Tuchel e l'Uruguay di Bielsa: entrambe le nazionali sono già qualificate al Mondiale e si confronterrano in questo test per capire il li ... msn.com