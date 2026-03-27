Inghilterra Uruguay 1-1 | Valverde nel finale risponde a White!

Nell'amichevole disputata a Wembley tra Inghilterra e Uruguay, il risultato si è concluso con un pareggio 1-1. La partita ha visto un gol di Valverde nel finale, che ha risposto a quello di White. La sfida tra le due nazionali è stata diretta dall'allenatore tedesco per l'Inghilterra e dall'allenatore argentino per l'Uruguay.

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